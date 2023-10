Kritiek Palestijnse missie Nederland op reacties als die van Rutte

De Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland bekritiseert het feit dat verschillende wereldleiders hebben aangegeven dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. In een verklaring zegt Rawan Sulaiman van de Palestijnse missie in Nederland dat steunbetuigingen waarin wordt gesproken over Israëls recht op zelfverdediging een groen licht zijn “voor de bezettende macht om Gaza te vernietigen en zijn systematische beleid van het doden van Palestijnen en het vernietigen van Palestijns bezit en land voort te zetten”.

Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron gaven na de aanval van Hamas aan dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Ook demissionair premier Mark Rutte liet zaterdag weten dat Nederland het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt.

Sulaiman spreekt in een verklaring over “de brute Israëlische agressie” tegen de Gazastrook. “Opnieuw slaagt de internationale gemeenschap er niet in om de grondoorzaak van wat er vandaag de dag gebeurt te contextualiseren, namelijk tientallen jaren van bezetting, apartheid en kolonisatie en het falen van de internationale gemeenschap om Israël, de bezettende macht, verantwoordelijk te houden voor zijn voortdurende schendingen van het internationaal recht.”

Palestijnse levens zijn belangrijk, aldus de Palestijnse vertegenwoordiger in Nederland. “Twee miljoen Palestijnen zijn illegaal belegerd in Gaza en leven al vijftien jaar in een openluchtgevangenis. Vandaag klinkt er een roep om hulp aan de internationale gemeenschap om een ​​einde te maken aan deze illegale bezetting en bescherming te bieden aan het Palestijnse volk.”