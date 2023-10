Man ramt politiewagen, agent met nekklachten naar ziekenhuis

Een 34-jarige man is zaterdagavond na een achtervolging door Den Haag opgepakt nadat hij frontaal een politieauto had geramd. De politie meldt dat een agent met nek- en schouderklachten naar het ziekenhuis moest.

Op de Brigantijnlaan in de wijk Ypenburg is de man aangehouden, maar daar ging dus een achtervolging aan vooraf. Rond 19.00 uur reed de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, door het centrum van Den Haag. Omdat hij zogenoemd “opvallend rijgedrag” vertoonde gaven agenten hem een stopteken, wat hij negeerde. De man ging daarna met hoge snelheid ervandoor, aldus de politie.

De achtervolging eindigde een stuk buiten het centrum toen de verdachte met zijn auto frontaal op het politievoertuig reed. De agent is uit het ziekenhuis. De verdachte zit nog vast.