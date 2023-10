Moskeekoepels: bezetting Palestijns grondgebied oorzaak conflict

De Nederlandse samenwerkende regionale moskeekoepels laten in een verklaring weten “het verlies van alle onschuldige levens en de vele gewonden” door de aanval van Hamas op Israël en het Israëlische tegenoffensief op de Gazastrook te betreuren. “Onze gedachten gaan uit naar de families van de onschuldigen die door deze tragedie zijn getroffen”, aldus de moskeekoepels.

“De structurele oorzaak van het voortdurende conflict in deze regio is de onrechtmatige bezetting van Palestijns grondgebied”, stellen de moskeeën. “De al 75 jaar durende schending van de mensenrechten van het Palestijnse volk is voor ons een bron van diepe zorg. Het is tijd dat de internationale gemeenschap deze schendingen erkent en stappen onderneemt om deze bezetting en het imperialistische geweld dat hiermee gepaard gaat, te beëindigen.”

Volgens de moskeekoepels is de recente escalatie “aangewakkerd door de vele gewelddadige invallen van de politie, van militairen en van kolonisten in de Al Aqsa-moskee en de voortdurende verdrijving van Palestijnse gezinnen uit hun huizen.” De moskeekoepels roepen op tot “vrede, dialoog en een daadwerkelijke rechtvaardige oplossing voor dit langslepende conflict.”