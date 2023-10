NCTV houdt dreiging in de gaten om geweld in Israël

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ziet nog geen aanwijzingen van een verhoogde dreiging vanwege de aanval van Hamas op Israël en de Israëlische tegenreactie op de Palestijnse gebieden. “We houden het wel heel scherp in de gaten”, zegt een zegsvrouw. De antiterreurcoördinator is “op alle fronten alert”.

Over eventuele aanvullende maatregelen bij synagogen, Israëlische organisaties of moskeeën kan de NCTV niets zeggen uit veiligheidsoverwegingen. De NCTV is wel in gesprek met soortgelijke organisaties in het buitenland over wat er in omringende landen gebeurt.

Frankrijk en Duitsland voerden zaterdag extra veiligheidsmaatregelen in bij Joodse instellingen zoals synagoges, scholen en monumenten.