Nederlands Palestina Komitee: Palestijnen mogen zich verzetten

Omdat alle politieke wegen afgesloten zijn om verandering in de situatie te brengen, hebben de Palestijnen in Gaza en elders het recht om zich – ook gewapenderhand – tegen hun onderdrukking te verzetten. Dat stelt het Nederlands Palestina Komitee (NPK) in een reactie op de aanval van Hamas-strijders op Israël.

Het Komitee stelt dat politici in Nederland over elkaar heen struikelen in hun adhesiebetuigingen aan het adres van Israël na de grootschalige aanval van Hamas op Israëlische doelen. “Politici stellen dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Maar het is Israël dat Palestijnen bezet houdt, niet omgekeerd; Israël knijpt Gaza af, niet omgekeerd.”

In de uitspraken van politici en in de berichtgeving gaat het uitsluitend over de aanval van Hamas, stelt het NPK. “Zoals zo vaak ontbreekt de context volledig.”

Maar de aanval van Hamas komt volgens het Komitee niet uit de lucht vallen. “De Palestijnen in Gaza staan bloot aan structureel Israëlisch geweld, onder meer in de vorm van een al zeventien jaar van kracht zijnde algehele blokkade.”

Door de blokkade is Gaza van de buitenwereld afgesneden geraakt. “De leefomstandigheden zijn als gevolg daarvan inmiddels dramatisch verslechterd”, stelt het NPK. “De Palestijnen in Gaza hebben in die situatie twee keuzen: geheel in de ellende wegzakken en van de politieke agenda verdwijnen; of de aandacht van de wereld opnieuw op hun situatie vestigen door tot de aanval over te gaan.”