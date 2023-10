Politie houdt Nunspeter aan in verband met brand

De politie heeft in Nunspeet een inwoner aangehouden in verband met een brand die zondag woedde in een appartement aan de Marktstraat. Voorafgaand aan de brand zijn knallen gehoord, volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ging het om vuurwerk dat is ontploft. De rol van de aangehouden persoon wordt onderzocht; het vuurwerk is veiliggesteld.

Bewoners van het complex moeten hun huis uit, maar konden toen de brand onder controle was, weer terug naar huis.

De politie meldt aanvullend onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand en het aangetroffen vuurwerk.