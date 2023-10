Politie pakt jongeren op fatbikes op in Bloemendaal

In Bloemendaal zijn zaterdagavond drie 15-jarige jongens op fatbikes en een e-bike opgepakt. De politie onderzoekt of ze iets te maken hebben met meerdere incidenten in de omgeving Bloemendaal, Haarlem en Velsen waarbij jongeren op dit soort fietsen anderen intimideren, beroven en geweld aandoen. Het gaat om enkele tientallen jongeren, die in wisselende samenstelling opereren.

De verdachten zijn 15-jarige jongens en ze komen uit Bentveld, Haarlem en Santpoort-Zuid, zo meldt de politie zondag. Ze zitten vast en in beperking, wat betekent dat ze alleen maar met hun advocaat mogen praten. Hun fietsen zijn in beslag genomen.

Zaterdagavond sprak een getuige in Bloemendaal surveillerende agenten aan omdat deze een groepje jongens had zien staan dat erover sprak “iemand te gaan pakken”. De politie stelt dat agenten verderop, op de Brederodelaan, inderdaad drie jongens rond een andere 15-jarige jongen zagen staan, die werd geslagen. Volgens de politie heeft het slachtoffer aangegeven dat hij werd klemgereden door de drie jongens op de fietsen en dat hij gedwongen werd zijn sigaretten en telefoon af te geven. Toen hij dat weigerde, zou hij zijn geslagen.

De politie roept mensen op die slachtoffer zijn geworden van dit soort incidenten, zich bij de politie te melden.