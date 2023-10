Studenten krijgen hulp astronauten bij plannen voor betere wereld

Studenten krijgen de kans om een jaar lang te werken aan innovaties waarvan zij denken dat die de wereld kunnen veranderen. Ze krijgen daarbij hulp van astronauten en andere deskundigen. Hun ideeën mogen overal over gaan, “van de aarde en de mensheid tot technologie, kunstmatige intelligentie en meer”.

Astronaut André Kuipers heeft het project NL MOONSHOTS ’24 zondag gelanceerd. Dat deed hij tijdens de open dag van ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk, tijdens het Weekend van de Wetenschap.

Studenten van mbo’s, hogescholen en universiteiten hebben tot januari om hun ideeën aan te dragen. Teams uit Groningen, Delft en Eindhoven hebben zich al aangemeld. Over hun ideeën willen de initiatiefnemers nog niets zeggen.

Het project loopt tot 2 oktober volgend jaar. Dan is Nederland gastheer van een congres van de internationale club van astronauten, de Association of Space Explorers. “Dan is het twintig jaar na mijn eerste ruimtereis”, legt Kuipers uit.

Het congres is van 29 september tot en met 6 oktober volgend jaar in Noordwijk. Meer dan honderd mensen die in de ruimte zijn geweest, komen daar naartoe om te bespreken hoe ruimtevaart de maatschappij vooruit kan helpen, en om jongeren te inspireren. Ook gaan ze het land in om scholen te bezoeken. Het congres wordt georganiseerd door de ruimtevaartorganisatie van Nederland, het Netherlands Space Office. Dat krijgt steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tijdens het astronautencongres zal Kuipers een nieuw project onthullen. Basisscholieren en middelbare scholieren kunnen volgend schooljaar hun eigen satellieten en verkenners ontwerpen en bouwen.

Het woord moonshot ontstond in de jaren 60, toen de Verenigde Staten in een paar jaar tijd erin slaagden mensen naar de maan en terug te brengen. Tegenwoordig heeft het ook een andere betekenis gekregen, namelijk een ambitieus idee met mogelijk grote gevolgen. In 2020 sloegen wetenschappers bijvoorbeeld wereldwijd de handen ineen om samen te werken aan een geneesmiddel tegen het coronavirus, en er loopt ook een moonshot tegen kanker.