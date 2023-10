Veiligheidsrisicogebied rond stadion bij wedstrijd Ajax – AZ

De omgeving rond de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is voor zondag door de gemeente Amsterdam tot een zogeheten veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Reden voor deze maatregel is de voetbalwedstrijd tussen Ajax en AZ die zondagmiddag om 14.30 uur begint. Burgemeester Femke Halsema besloot hiertoe zaterdag na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

De politie houdt er rekening mee dat supporters uit zijn op verstoring van de openbare orde. Met de maatregel kan de politie vanaf 12.00 uur iedereen in het gebied preventief fouilleren en controleren op bezit van vuurwerk of wapens.

Het gaat om het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA en de stations Strandvliet, Bijlmer Arena en Bullewijk. Ook de parkeerterreinen bij De Toekomst (P2, P-Bus en P-Plus) vallen onder het veiligheidsrisicogebied, aldus de gemeente.

Twee weken geleden ontstonden rellen bij de Johan Cruijff ArenA na het gestaakte duel met Feyenoord. Honderden supporters van Ajax bestormden de hoofdingang van het stadion. Ze bekogelden de politie met stenen en andere voorwerpen.