Voorzitter Ander Joods Geluid: uitbarsting geweld niet onverwacht

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Dat zegt voorzitter van Een Ander Joods Geluid Jaap Hamburger zondag in een reactie op de gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook. “We moeten niet doen alsof deze uitbarsting van geweld nu opeens onverwacht en zonder aanleiding komt.”

De voorzitter van het Israël-kritische Een Ander Joods Geluid zegt een absolute tegenstander te zijn van het vermoorden van onschuldige burgers, of dat nu Palestijnen zijn die Israëli’s vermoorden of andersom. “Dat is ronduit verschrikkelijk.”

Maar de bevolking van de Gazastrook verkeert al heel lang in een politiek uitzichtloze situatie, geeft Hamburger aan. “Als je aan een volledig volk politiek perspectief onthoudt en dat volk onderdrukt, dan komt die bevolking op een gegeven moment in opstand.”

De voorzitter trekt een vergelijking met de opstand van gekoloniseerde volken tegen de koloniale overheerser. “In feite is dat hoe Israël de Palestijnen behandelt.”

De bordjes zijn eens verhangen, zegt Hamburger, en daar schrikt iedereen van. “Nu zijn de verhoudingen een keer omgedraaid, en dan doen mensen alsof er ineens een terroristisch monster is losgebroken, zonder enige aanleiding.”

De voorzitter geeft nogmaals aan het vermoorden van willekeurige burgers niet goed te willen praten. “Maar ik probeer wel enige context te scheppen en niet te doen als onze premier.” Premier Mark Rutte zei eerder dat Nederland het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt. Tegen zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu vertelde Rutte in een gesprek over de aanval van de Palestijnse groep Hamas op Israël dat Nederland dit terroristische geweld onomwonden veroordeelt.

Sinds 2008 zijn volgens Hamburger ruim 6800 Palestijnen omgekomen. “Niet allemaal burgers, ook militanten”, voegt hij toe. Het aantal omgekomen Israëli’s is iets meer dan 300, zegt Hamburger, verwijzend naar VN-cijfers. “Ik ben bang dat we de komende dagen een herhaling van die verhoudingen gaan zien.”