Amsterdam doet geen uitspraak over veiligheid Joodse instellingen

De gemeente Amsterdam doet geen uitspraak over eventuele extra veiligheidsmaatregelen bij Joodse en islamitische instellingen naar aanleiding van het oplaaiende geweld in Israël en Gaza sinds afgelopen weekend. “Over veiligheidsmaatregelen doen we nooit uitspraken”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Of er demonstraties in de hoofdstad op de planning staan kon ze ook niet zeggen. “Demonstraties maken wij niet zelf bekend, dat is echt aan de organiserende partij.”

De Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) heeft na de gevechten in Israël en de Gazastrook extra veiligheidsmaatregelen getroffen, laat voorzitter Sidney Bialystock maandag weten. Over de aard van de maatregelen doet hij geen uitspraken. Bij de NIHS zijn tien synagogen in en rond Amsterdam aangesloten.

Premier Mark Rutte liet eerder op de dag weten dat het demissionaire kabinet extra alert is als het gaat om de beveiliging van Joodse instellingen. “We nemen alle zichtbare en onzichtbare maatregelen die nodig zijn”, zei Rutte na overleg van de Nationale Veiligheidsraad.