ANVR: honderden Nederlanders hebben reis naar Israël gepland

De ANVR meldt dat de komende periode honderden Nederlandse toeristen naar Israël zouden reizen. De vraag is of dat vanwege het opgelaaide geweld daar nog doorgaat. Israël is volgens een woordvoerster een populaire bestemming in de herfst- en kerstperiode. Hoeveel reizen er precies worden geschrapt, “zullen we de komende periode moeten afwachten”.

Momenteel zitten er enkele honderden Nederlandse toeristen in Israël via een van de bij de ANVR aangesloten reisorganisaties. De woordvoerster van de brancheorganisatie zegt dat er een calamiteitenfonds is dat helpt bij de keuze of ze hun vakantie vroegtijdig moeten afbreken. Vooralsnog zijn er nog geen reisorganisaties die aan de ANVR hebben laten weten dat zij Nederlanders uit Israël gaan evacueren.

Dit weekend schrapten veel luchtvaartmaatschappijen al vluchten tussen Israël en Nederland. Sommige Europese landen, zoals Polen, Hongarije en Bulgarije, besloten op eigen initiatief hun inwoners uit Israël te evacueren. Nederland doet dat vooralsnog niet, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.