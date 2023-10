Bovenburen verdachte schutter Fouad L. mogen weer naar huis

De bewoners van de twee woningen boven de woning van de verdachte schutter Fouad L. mogen weer terug naar huis. Dit laat een woordvoerder van woningcorporatie Woonbron weten. De woningen aan het Rotterdamse Heiman Dullaertplein werden onderzocht op brandschade na de brand in de woning van de verdachte op donderdag 28 september.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de woningen veilig zijn. Wel wordt een van de balkons nog extra onderzocht, aldus de woordvoerder. De bewoners gaan niet direct terug naar huis. Ze hebben ervoor gekozen eerst de woningen schoon te laten maken. De inboedels hebben door de brand rookschade opgelopen. Bewoners van zeven andere woningen aan het plein mochten eerder al terugkeren.

De 32-jarige L. wordt verdacht van moord op zijn 39-jarige buurvrouw, haar 14-jarige dochter en een 43-jarige docent in het Erasmus MC. Naast de brand in zijn eigen woning, zou hij ook brand hebben gesticht in het onderwijscentrum van het Rotterdamse ziekenhuis.