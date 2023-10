Brandschade bij woning in Amsterdamse Rivierenbuurt door explosie

In de Amsterdamse Rivierenbuurt is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan in de portiek voor een woning. De politie bevestigt de ontploffing aan de IJsselstraat na bericht van AT5. Het explosief ging rond 04.00 uur af, waarna er kort brand woedde. Twee bewoners moesten in de ambulance worden nagekeken vanwege rookinhalatie, maar hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder van de politie.

Door de explosie is er brandschade aan de portiek en de voordeur. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

In januari en februari waren er ook al ontploffingen voor een woning aan de Oude IJsselstraat, die tegenover de IJsselstraat ligt. De recente ontploffing was niet in de buurt van het pand waar de vorige twee ontploffingen plaatsvonden, aldus de politiewoordvoerder.

Zondagmiddag ging er rond 17.00 uur ook een explosief af bij een woning aan de Gerard Brandstraat in Amsterdam-West. Daarbij vielen geen gewonden, maar ontstond wel glasschade in de straat. “Waar de meeste explosies in de nachtelijke uren plaatsvinden, was het deze keer raak op klaarlichte dag”, aldus de politie over deze knal.

In Amsterdam zijn, net als in andere grote steden, de laatste tijd geregeld explosies. Ze zouden te maken hebben met ruzies tussen criminelen over drugs. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema meldde vorige week dat de ontploffingen wijdverspreid over de hele stad plaatsvinden en dat er geen sprake is van zogeheten ‘hotspots’. Het is daarom moeilijk voorspellen waar de volgende ontploffing is en op welke plekken extra moet worden gesurveilleerd, aldus de burgemeester.