DNB: conflict Israël heeft vooral via olieprijs impact op economie

Het opgelaaide geweld in Israël en Gaza raakt in ieder geval op korte termijn ook de portemonnee van Nederlanders. De olieprijzen zijn al opgelopen en volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is dat gebruikelijk bij onrust in het Midden-Oosten. De economische impact kan zich nog uitbreiden als het conflict aanhoudt en ook andere landen zich ermee gaan bemoeien.

“Wij hebben natuurlijk ook met afschuw gekeken naar de vreselijke terroristische aanvallen in Israël”, begon Knot maandag zijn periodieke presentatie over de financiële stabiliteit van Nederland. “Wij leven vanuit het diepste van ons hart mee met alle slachtoffers en nabestaanden van deze gebeurtenis die uiteindelijk alleen maar verliezers zal hebben.” In Israël en Gaza zijn sinds de verrassingsaanval van Hamas zaterdag vele doden en gewonden gevallen.

Economisch gezien zijn Nederland en Midden-Oosterse landen zoals Israël niet al te nauw met elkaar verbonden, voegde Knot toe. “Er zijn vaker conflicten in de regio geweest en je ziet dat de olieprijs er altijd onder lijdt. De markten gaan er toch van uit dat olie moeilijker naar het Westen komt. Al wil ik er wel bij zeggen dat we veel minder afhankelijk zijn van olie uit het Midden-Oosten dan in de jaren zeventig.” Toen ontstond de oliecrisis na onrust in het gebied.

De prijs van een vat olie steeg maandagochtend al stevig met enkele procenten. Dat vertaalt zich in Nederland uiteindelijk onder meer in hogere prijzen aan de benzinepomp.

Wat de olieprijs de komende tijd verder gaat doen, durft Knot niet goed te zeggen. “Dat is afhankelijk van hoe het conflict zich ontwikkelt. Als het beperkt blijft tot Israël en Gaza, verwacht ik dat de hoge prijs niet blijvend is. Maar dat is anders als andere landen zich ermee gaan bemoeien. Als de olieprijs heel lang hoog blijft, zal dat leiden tot een opwaartse inflatieschok.”