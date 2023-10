Bij een woning aan de Osseniseweg in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van zondag op maandag rond middernacht een explosie plaatsgevonden, meldt de politie. Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Wel is er schade aan de deur en de ramen van het pand.

De politie laat weten onderzoek te doen naar het incident.