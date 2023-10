Hilversum: geen extra veiligheidsmaatregelen na incident BNNVARA

De gemeente Hilversum heeft geen aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de man die vorige maand met een vuurwapen het gebouw van BNNVARA op het Media Park inliep. Volgens de gemeente gaf dit incident “geen aanleiding” tot extra veiligheidsmaatregelen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

BNNVARA meldde maandagochtend dat een man uit Breda vorige maand met een mes en een vuurwapen het gebouw in was gelopen. Hij verklaarde daar dat hij presentator Tim Hofman om het leven wilde brengen. De man zit vast op op voorlopige verdenking van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. BNNVARA, NPO en journalistenvakbond NVJ zeggen allemaal erg geschrokken te zijn door het incident.

Ook het Televizier-Ring Gala, donderdag in Koninklijk Theater CarrĂ© in Amsterdam, meldt geen extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Woordvoerders van organisatoren Televizier en AVROTROS laten desgevraagd weten dat de beveiliging ieder jaar “goed op orde” is. Op het gala komt traditiegetrouw een groot deel van bekend Nederland af. Hofman is als oud-Ring-winnaar uitgenodigd. Of hij er ook bij is, kan AVROTROS niet zeggen. In 2020 won Hofman met zijn programma Over Mijn Lijk de belangrijkste tv-publieksprijs van Nederland. Hofman won daarnaast ook twee keer de prijs voor beste presentator, in 2020 en 2022.