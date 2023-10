Hoekstra officieel benoemd tot klimaatman Europese Commissie

Wopke Hoekstra is officieel benoemd tot klimaatman van de Europese Commissie. De EU-landen hebben hem aangesteld als opvolger van de vertrokken Frans Timmermans.

De aanstelling door de regeringen van de lidstaten was het laatste wat nog moest gebeuren voor Hoekstra als Eurocommissaris aan de slag kon. De voormalig CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiƫn kreeg vorige week al de zegen van het Europees Parlement. Daarvoor moest hij wel urenlang uitleggen dat het klimaat bij hem heus in goede handen is en moest hij heel wat toezeggingen doen.

Hoekstra heeft ongeveer een jaar om die beloften waar te maken. Hij is benoemd voor het restant van de zittingstermijn van de huidige commissie, die volgend najaar plaatsmaakt voor een nieuwe.