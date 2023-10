Journalistenbond: impact gebeurtenis bij BNNVARA is enorm

De impact van het incident bij BNNVARA waarbij vorige maand een man met een vuurwapen het omroepgebouw in Hilversum binnenliep, is enorm. Niet alleen op presentator Tim Hofman, tegen wie de actie gericht zou zijn geweest, maar ook op diens omroeporganisatie en de hele journalistieke beroepsgroep. Dat zegt secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) tegen het ANP in een reactie op de gebeurtenissen bij de omroep.

“De impact is enorm. Hofman is dit jaar uitgeroepen tot journalist van het jaar, hij is een icoon voor de onderzoeksjournalistiek. Dit is niet alleen een poging tot een aanslag op hem, maar ook op de beroepsgroep als geheel”, zegt Bruning. “Het is helaas en treurigerwijs een nieuw voorbeeld van de manier waarop sommige mensen de journalistiek als doelwit gaan zien in plaats van als de boodschapper. En dit is er eentje die ook nog eens ontzettend ver gaat. Het geeft niet alleen de persoon zelf, maar heel de organisatie het gevoel van: hoe kunnen we nu verder met ons werk?”

Als voorzitter van de stuurgroep PersVeilig laat Bruning weten dat die organisatie ook bij de nasleep van het incident in Hilversum betrokken is geweest. “We proberen kennis en expertise in te brengen over de verstandigste stappen die je nu als organisatie kunt zetten. Hoe kan je toch doorgaan met het werk en wat is er nodig om als organisatie weer tot zinnen te komen. Zoiets hakt er verschrikkelijk in”, zegt Bruning. PersVeilig is een initiatief van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het OM om onder meer de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie.

BNNVARA bracht maandag naar buiten dat er begin september in de avond een gewapende man het gebouw binnen was gekomen. Hij verklaarde daar dat hij Hofman om het leven wilde brengen. Een beveiliger schakelde daarop de politie in, waarna de man werd gearresteerd. Het OM heeft laten weten dat de man, die uit Breda komt, nog vastzit op voorlopige verdenking van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. Het is nog niet duidelijk wat het motief was.