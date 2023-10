KLM schrapt vluchten naar Tel Aviv tot en met woensdag

KLM schrapt ook de komende dagen vluchten naar Tel Aviv. Volgens een woordvoerster gaan er in elk geval dinsdag en woensdag geen vliegtuigen naar de Israëlische stad vanwege de onveilige situatie in het land.

Eerder annuleerde de luchtvaartmaatschappij al vluchten naar Tel Aviv. Passagiers kunnen hun geld terugkrijgen, zegt de woordvoerster.

Ook Transavia en easyJet cancelden afgelopen weekend vluchten naar Israël na de aanval van Hamas. Deze luchtvaartmaatschappijen komen later maandag met meer informatie over de vluchten van de komende dagen. Een woordvoerder van Transavia meldt dat mensen die tot en met zondag 15 oktober een vlucht van of naar Tel Aviv hebben geboekt, die gratis kunnen omboeken.