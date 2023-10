Koningspaar steunt Israëlisch volk na ‘onbeschrijfelijk leed’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun steun betuigd aan “het Israëlische volk” en “alle families die getroffen zijn door de gewelddadigheden of in angst verkeren om hun dierbaren”. Dat laat het paar weten in een verklaring, gedeeld op sociale media.

“Een onbeschrijflijk leed is aangericht door de aanvallen van dit weekeinde op Israël. Wij hebben ons medeleven en onze gevoelens van verbondenheid overgebracht aan president Herzog.”

In Israël zijn honderden doden en duizenden gewonden gevallen sinds Hamas zaterdagochtend een aanval op het land begon. Die militante groepering vuurde duizenden raketten af en trok ook met strijders naar Israëlisch grondgebied, waarop zware gevechten uitbraken. Door het Israëlische tegenoffensief zijn in de Gazastrook ook duizenden gewonden en doden gevallen.