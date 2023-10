Leerlingen Rotterdamse school vast in Israël

Leerlingen en docenten van de middelbare school Guido de Brès in De Rotterdamse wijk Lombardijen zitten vast in Israël, waar ze vorige week donderdag waren aangekomen voor een werkweek in het land. Dat meldt de school op zijn website. “Op dit moment zijn onze leerlingen en collega’s op een veilige plaats”, schrijft de school.

De school zegt een crisismanagementteam te hebben opgetuigd, “dat als doel heeft om de leerlingen en collega’s op veilige wijze zo snel als mogelijk uit Israël te laten vertrekken. We staan hiervoor in nauw contact met de Nederlandse ambassade”, aldus het bericht op de website.

Het zou gaan om 28 leerlingen en vier leerkrachten, die in hun hotels blijven omwille van de veiligheid, meldde het AD eerder. De leerlingen en leerkrachten zouden zich in het noorden van Israël bevinden. De school was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.