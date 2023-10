Overlegorgaan drie religies: geschokt door uitbarsting van geweld

Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) is “geschokt en aangedaan over de immense uitbarsting van geweld in Israël en Palestina”, schrijft het overlegorgaan in een verklaring. Het OJCM roept hun achterban op te bidden voor “ieder die getroffen is door het geweld”.

“Ons medeleven gaat allereerst uit naar de slachtoffers en hun familie”, aldus het overlegorgaan. “Als OJCM zijn wij met elkaar in gesprek om deze complexe kwestie te begrijpen en ons erop te bezinnen.”

Aan het OJCM nemen onder meer het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan Moslims en Overheid deel.