Politie schiet op vluchtende verdachte in auto in Amsterdam

Politiemensen hebben maandag geschoten op inzittenden van een auto, waarmee in de Marco Polostraat in Amsterdam een agent was aangereden. Een verdachte raakte door het schietincident gewond. Hij is samen met een ander gearresteerd. De agent die was aangereden is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Landelijke Eenheid van de politie.

Bij een controle op de snelweg A2 troffen agenten verdovende middelen aan in een voertuig. Het ging om een flinke hoeveelheid volgens de politie. Daarop werd besloten een woning aan de Amsterdamse Marco Polostraat te doorzoeken. Bij die woning reed een auto plotseling in op een groep agenten, waarbij een politiemedewerker gewond raakte. De bestuurder van de auto gaf vervolgens gas, waarop de achterblijvende agenten het vuur openden. De politie kon maandagmiddag nog niet meer bijzonderheden geven over het voorval.