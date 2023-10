Politieman (50) dood gevonden in woning Winterswijk

Een 50-jarige politieman uit Doetinchem is zondagavond dood gevonden in een woning aan de Wheme in Winterswijk. In de woning lag ook het lichaam van een vrouw van 31 jaar, eveneens afkomstig uit Doetinchem. Hoe de twee om het leven zijn gekomen wordt nog onderzocht, aldus de politie. Er is in elk geval geen dienstwapen gebruikt.

De politie heeft specialisten ingezet om te onderzoeken wat er is gebeurd, aldus een woordvoerder. Er zouden verschillende scenario’s zijn maar daarover wil de politie nog niets kwijt.

Buurtbewoners hebben tegen regionale media gezegd dat een omwonende zondag aan het eind van de middag de politie heeft gebeld nadat er geluiden waren gehoord. De dode vrouw zou de bewoonster van de flat aan de Wheme zijn.