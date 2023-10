Rechtbank Dordrecht doet uitspraak in koffermoordzaak

De rechtbank in Dordrecht doet maandag uitspraak in de zogenoemde koffermoordzaak. Die gaat over de moord op Manuel Alvarez y Pena (29) uit Zwijndrecht, vader van drie jonge kinderen, die op 28 juli 2021 verdween. Vijf dagen later werd zijn in stukken gesneden lichaam gevonden in de kofferbak van een geparkeerde auto in Dordrecht. De elf lichaamsdelen waren in koffers gestopt.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand tegen hoofdverdachte Abdi B. (27) uit Zwijndrecht een celstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De hoofdverdachte zegt alleen te hebben gehandeld, maar het OM gelooft dit niet en verdenkt vier andere mannen ervan hem te hebben geholpen bij de moord en het wegmaken van het lichaam. Tegen hen is twintig jaar cel geëist.

Het slachtoffer zou door B. naar een geleende woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam zijn gelokt. Daar is hij volgens het OM met messteken om het leven gebracht, nadat hij zou zijn vastgebonden en mogelijk gemarteld. In een opblaaszwembad in de huiskamer zou het lichaam in stukken zijn gesneden. In de woning, die voor een dag was gehuurd, vond de politie ook bebloede schoenen, handschoenen, tiewraps en DNA-sporen van de verdachten.

B. zou het lichaam in twee grote koffers met een taxi hebben vervoerd. Daar zijn op straat bewakingsbeelden van gemaakt, die tijdens de strafzaak werden getoond. De taxirit bracht B. naar Dordrecht, waar hij de koffers in de geparkeerde auto heeft gezet.

De officier van justitie vergeleek de moord met een goed voorbereide liquidatie. “Manuel is op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Het is beangstigend te bedenken dat mensen hiertoe kennelijk in staat zijn”, zei de aanklager.