Rechtbank: geen nader verhoor kroongetuige in Marengo-proces

Er komt geen nader verhoor van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De advocaten van hoofdverdachte Saïd R. wilden de kroongetuige nog eens horen, omdat hij tijdens het laatste verhoor geen advocaat meer had. Daardoor bleven er destijds volgens hen veel vragen onbeantwoord. Nu heeft hij wel weer een advocaat, maar de rechtbank Amsterdam ziet geen toegevoegde waarde in een nieuw verhoor.

Dat de kroongetuige geen raadsman meer had tijdens het verhoor op 14 maart dit jaar, maakt volgens de rechtbank niet dat de verdediging “haar ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen”. Op die dag werd duidelijk dat advocaten Peter Schouten en Onno de Jong niet langer de kroongetuige bijstonden. Het verhoor van B. kon toen wat de rechtbank betrof zonder advocaten doorgaan, maar de advocaten van R. spraken daar hun zorg over uit.

Inmiddels is De Jong weer terug als advocaat van B. Afgelopen vrijdag vroegen R.’s advocaten daarom – tevergeefs – een nieuwe mogelijkheid om vragen te kunnen stellen aan de kroongetuige.

Tijdens de zitting vrijdag werd in de zaak van hoofdverdachte Ridouan Taghi, de rechtbank gewraakt nadat de rechters een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. Volgens de advocaten hebben de huidige rechters daarmee “de schijn van vooringenomenheid gewekt”. Het is nog onduidelijk wanneer de wrakingskamer dit verzoek gaat behandelen.

A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten. A., momenteel verdachte in een drugszaak, was militair van het Korps Commandotroepen. Hij zou in 2019 door geheime diensten zijn gevraagd of het mogelijk was de vermeende topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te neutraliseren.

Marengo loopt al jaren, de rechters zijn al meerdere keren gewraakt, alle keren tevergeefs.