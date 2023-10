Rotterdam en andere gemeenten hangen eigen vlag halfstok

Rotterdam heeft besloten om de eigen vlag van de gemeente halfstok te hangen op het stadhuis. De groen-wit-groene vlag wordt gehesen “voor alle burgerslachtoffers van de recente explosie van geweld tussen Palestijnen en Israëli”, laat burgemeester Ahmed Aboutaleb weten. Ook Den Haag en Utrecht hebben de eigen gemeentevlaggen halfstok gehangen na de aanval van Hamas op Israël en de vergeldingsacties van het Israëlische leger.

In een rondgang van het ANP zeggen meer gemeenten dat ze ervoor hebben gekozen de eigen vlag halfstok te laten hangen vanwege de situatie in het Midden-Oosten. “De uitbraak van het geweld heeft vele slachtoffers tot gevolg. En er is onzekerheid over het lot van geliefden die voor familieleden en vrienden niet meer bereikbaar zijn. In Tilburg leven we met hen allen mee. Onze gedachten gaan naar hen uit”, stelt de gemeente bijvoorbeeld. Amersfoort laat weten: “Bij de brute aanval en de daarop volgende vergeldingsacties zijn in korte tijd zeer veel burgerslachtoffers gevallen.”

Andere gemeenten spreken zich uit voor Israël door de vlag van dat land te tonen. Katwijk verlicht het gemeentehuis de komende dagen blauw en wit, de kleuren van de vlag van Israël. In Sliedrecht hangt de vlag van Israël op het stadhuis. “Daarmee betuigen wij steun aan de Israëlische bevolking. Wij hopen dat het geweld snel stopt en leven mee met alle slachtoffers, waaronder ook de onschuldige burgerslachtoffers in Gaza”, stelt burgemeester Jan de Vries. Alphen aan den Rijn heeft besloten een 135 meter hoge zendmast blauw en wit te verlichten, “als een uiting van solidariteit met en tegen het brute geweld waarmee de burgers in Israël momenteel worden geconfronteerd. Tegelijkertijd leeft het college mee met de onschuldige Palestijnse slachtoffers. Het college maakt zich zorgen over de agressie en de oorlog in de wereld en de gevolgen daarvan.”