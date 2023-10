Save the Children: onmiddellijk staakt-het-vuren tegen escalatie

Hulporganisatie Save the Children is “geschokt door de escalatie van het geweld in Israël en de bezette Palestijnse gebieden” sinds dit weekend, laat de organisatie weten. De hulporganisatie wil dat er een “onmiddellijk” staakt-het-vuren komt “om verdere escalatie die kinderen in gevaar brengt te voorkomen”.

Kinderen lopen “onvoorstelbare risico’s” voor hun veiligheid, met “verschrikkelijke gevolgen voor de lange termijn” voor hun mentale gezondheid, zoals depressie, nachtmerries, in bed plassen en zelf-mutilatie, waarschuwt Save the Children in een persbericht.

Het gevoel van veiligheid is bij kinderen “weggerukt”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. “Met elke luchtaanval en raket die wordt afgevuurd, neemt het gevoel van veiligheid bij kinderen af, met alle gevolgen van dien voor hun welzijn op de lange termijn. Onze medewerkers in Gaza zijn ondergedoken. Zodra het veilig is om dit te doen, verlenen we geestelijke gezondheidszorg, psychosociale ondersteuning en creëren we kindvriendelijke ruimten. Ons mobiele medische noodteam staat paraat.”

Volgens de organisatie neemt het aantal kinderen dat getroffen wordt door het oplaaiende geweld in het land toe. Tot nu toe zijn ten minste 78 kinderen in Gaza om het leven gekomen. Ook zijn ten minste drie scholen in Gaza beschadigd door de gevechten. Alle scholen in Gaza en Israël zijn dicht, waardoor kinderen niet naar school kunnen. De organisatie spreekt ook van gedode en gewonde Palestijnse kinderen door luchtaanvallen en ontvoerde en gegijzelde Israëlische kinderen.

Het is nog niet bekend hoeveel kinderen in Israël zijn omgekomen. Save the Children verwacht dat deze aantallen alleen maar zullen oplopen zolang de militaire operaties voortduren. “Alle partijen moeten hun uiterste best doen om kinderen te beschermen en zich te houden aan het internationaal recht”, schrijft de organisatie.