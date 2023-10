Top kabinet bijeen om oorlog Israël-Hamas

Demissionair premier Mark Rutte, de vicepremiers en enkele andere betrokken ministers komen maandagochtend bijeen om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Israël riep de oorlog uit nadat Hamas een “ongekende” verrassingsaanval was begonnen, waarbij inmiddels zo’n 700 Israëliërs zijn overleden. In Gaza zijn meer dan 400 doden gevallen.

De top van het kabinet komt bijeen in de eind vorig jaar opgerichte Nationale Veiligheidsraad. Naast Rutte en de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie, zitten de minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en defensieminister Kajsa Ollongren in de raad, evenals minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, energieminister Rob Jetten en minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge. Of de volledige raad maandag compleet is, is niet zeker.

Dit weekeinde sprak Rutte al met Bruins Slot en Ollongren. “Wij kijken uiteraard hoe de situatie Nederlanders in Israël raakt”, zei Rutte. De overheid is “extra alert” op de veiligheid van de Joodse gemeenschap, voegde hij daaraan toe. Met vertegenwoordigers van die gemeenschap gaat het kabinet later deze week in gesprek.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zei zondag nog geen aanwijzingen te zien van een verhoogde dreiging vanwege de aanval van Hamas en de Israëlische tegenreactie. “We houden het wel heel scherp in de gaten”, zegt een zegsvrouw. De antiterreurcoördinator is “op alle fronten alert”.