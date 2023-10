Top kabinet bijeen om situatie in Israël te bespreken

Op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte is de top van het demissionaire kabinet bijeengekomen voor een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Ze bespreken de situatie in Israël en de gevolgen voor Nederland.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) wordt tijdens de vergadering onder meer gekeken wat de consequenties voor Nederland zijn. Ze herhaalde dat Israël recht op zelfverdediging heeft. Vicepremier Sigrid Kaag sprak van een “hele zwarte bladzij voor de bevolking van Israël”.

Een kabinetsdelegatie gaat later deze week nog in gesprek met de Joodse gemeenschap, liet premier Rutte eerder weten. Voor zijn ministerie is de Israëlische vlag gehesen.