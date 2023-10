In Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag twee explosies geweest. Rond middernacht was er een ontploffing bij een woning aan de Ossenisseweg in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid, waardoor de deur en ramen beschadigd raakten. Rond 03.45 uur sneuvelden meerdere ramen door een explosie bij een kapsalon aan de Jan Kruijffstraat in de wijk Delfshaven. Er vielen geen gewonden.

De politie heeft in beide zaken nog niemand aangehouden.