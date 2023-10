Vanaf dinsdag weer praktijkexamens bij CBR Enschede na bedreiging

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt vanaf dinsdag weer praktijkexamens en toetsen af in Enschede. De locatie was sinds donderdag dicht vanwege “aanhoudende incidenten en bedreigingen door een oud-rijschoolhouder en zijn compagnon”. Na overleg met de gemeente, politie en het OM over de situatie rond het examencentrum is besloten tot heropening.

Volgens het CBR speelt de kwestie al twee jaar. Het tweetal verstoort regelmatig praktijkexamens waardoor die moeten worden afgebroken. “Daar hebben kandidaten, rij-opleiders en ook de examinatoren niet alleen veel last van, ze voelen zich ook met regelmaat ge├»ntimideerd”, aldus het CBR. Het CBR blijft de situatie na de heropening monitoren en er worden juridische maatregelen genomen. “Alle maatregelen tezamen moeten ervoor zorgen dat de dienstverlening weer onder normale omstandigheden kan plaatsvinden en examens weer op een veilige en valide wijze afgenomen kunnen worden”, zegt het CBR.

Eerdere maatregelen, zoals extra beveiligers en schermen rond het pand, hadden te weinig effect, meldt het CBR. De laatste weken zouden de acties van de oud-rijschoolhouder “in hevigheid” zijn toegenomen. Daarom werd besloten tot de ‘afkoelperiode’ van de afgelopen dagen. Door de sluiting hebben ruim honderd kandidaten geen praktijkexamen kunnen doen. Zij mogen hun examen kosteloos inhalen op korte termijn en krijgen twee gratis rijlessen van het CBR.