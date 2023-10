Waterschappen willen voorbereid zijn op somber klimaatscenario

Waterschappen vinden dat de overheid “om toekomstige schade en ellende te voorkomen” moet uitgaan van “de bovenkant van de klimaatscenario’s” die het KNMI maandag heeft gepubliceerd. Die bovenkant houdt bijvoorbeeld in dat de zeespiegel aanzienlijk meer stijgt dan in het meer optimistische scenario waarin de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd vermindert en de aarde minder opwarmt.

“We weten nog niet precies hoeveel en hoe snel het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Door nu te kiezen voor een robuuste aanpak en opties open te houden voor toekomstige maatregelen, voorkomen we dat we verkeerde keuzes maken en achteraf moeten bijsturen en repareren. Alleen zo blijven we een veilige delta”, reageert voorzitter Rogier van de Sande van de Unie van Waterschappen.

Met de gevolgen van klimaatverandering moet onder meer rekening worden gehouden als het gaat om woningbouw en dijkversterkingen. Momenteel zijn waterschappen bezig met de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In 2050 moeten alle dijken voldoen aan nieuwe normen voor waterveiligheid. Over de financiering daarvan zijn nog maar afspraken gemaakt tot 2028, zegt de Unie van Waterschappen. Het volgende kabinet zal volgens de koepelorganisatie meer geld moeten stoppen in het daarvoor bedoelde Deltafonds. Sowieso is het noodzakelijk om naar de lange termijn te kijken, zeker tot het jaar 2100.

Bestuurslid Jeroen Haan, tevens dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, legt uit dat waterschappen ook tal van andere problemen hebben die samenhangen met klimaatverandering. Van verzilting tot verdroging en een toename van extreme buien. Het idee dat één graad meer opwarming zou inhouden dat het gewoon lekkerder weer wordt, wijst Haan resoluut van de hand. “Nee, er gaan gewoon meer doden vallen door hittestress”, zegt hij.

In een opwarmend klimaat zijn “pijnlijke keuzes nodig”, voegt de dijkgraaf eraan toe. In tijden van droogte bijvoorbeeld: “Dan willen we wel drinkwater, maar dat gaat dan ten koste van natuur en landbouw”, schetst hij de dilemma’s.