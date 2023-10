Yeşilgöz noemt doodsbedreiging Tim Hofman ‘vreselijk’

Demissionair minister van Justitie Dilan Yeşilgöz noemt het incident vorige maand in het BNNVARA-gebouw “vreselijk” voor alle betrokkenen. Niet alleen voor Tim Hofman, die met de dood werd bedreigd, maar “voor iedereen die op het Mediapark werkt”, zei ze maandagochtend in het NPO Radio 1-programma Sven op 1.

Yeşilgöz zegt dat ze “bekend is met de zaak”. Ze is als minister van Justitie al een tijd bezig met de veiligheid van journalisten, en dit laat volgens haar maar weer zien “waarom dat zo hard nodig is”.

BNNVARA maakte maandagochtend bekend dat begin september een 41-jarige man uit Breda is opgepakt nadat hij met een vuurwapen en mes bij de omroep naar binnen was gelopen. Hij verklaarde dat hij daar was om Hofman om het leven te brengen. Zijn motief is nog onduidelijk.