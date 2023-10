6 jaar cel en tbs voor Kerkradenaar om verkrachting en ontucht

De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een 19-jarige man uit Kerkrade veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank heeft de man twee minderjarige jongens verkracht, met een derde minderjarige jongen ontucht gepleegd en een vierde aangerand. Ook heeft hij bij zijn aanhouding een agent in zijn hand gebeten.

De man heeft bovendien grote hoeveelheden kinderporno gemaakt en verspreid. Al als minderjarige misbruikte hij jongens. Dat gebeurde vanaf juni 2021 tot zijn aanhouding op 27 september vorig jaar.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwang. De rechtbank hield in zijn strafmaat echter rekening met onder meer de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man, en de tbs-maatregel. Volgens de rechtbank lijdt de man aan antisociale persoonlijkheidstrekken, en is hij snel gekrenkt.

Volgens de rechtbank werden de slachtoffers gedwongen tot seks, waardoor ze mentaal en fysiek flinke schade opliepen. De rechtbank acht het recidiverisico hoog, wat mede de reden is voor de opgelegde tbs. Temeer omdat de man zelf niet inziet wat zijn aandeel in de gepleegde misdaden is en de verantwoording bij anderen legt.