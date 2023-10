Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt naar ruim 300

Voor het eerst sinds eind april liggen meer dan driehonderd mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. De totale bezetting is dinsdag opgelopen tot 315 positief geteste mensen, zestien meer dan een dag eerder. Dat komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen coronapatiënten kwam bijna een maand geleden boven de 200 uit. Daarna volgde een stilstand, de bezetting bleef hangen op ongeveer 220. Maar in de afgelopen anderhalve week zijn er netto honderd patiënten in de ziekenhuizen bijgekomen.

Vrijwel alle positief geteste mensen liggen op de verpleegafdelingen. Dat betekent dat hun klachten redelijk mild zijn.

In de afgelopen dag zijn 81 mensen met coronaklachten in een ziekenhuis beland. Dat is de hoogste instroom sinds eind april.

Het is niet bekend hoeveel mensen het coronavirus onder de leden hebben. Dat wordt niet meer bijgehouden sinds het einde van het grootschalige testprogramma. De overheid houdt nog wel een oogje in het zeil door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Die concentraties zijn sinds de zomer wat toegenomen, maar vergeleken met vorig jaar is het niveau veel lager.

Dat er een coronagolfje kon komen, was al verwacht: in het najaar gaan zulke virussen vaker rond. Daarom kunnen mensen van 60 jaar en ouder sinds vorige week een nieuwe boosterprik halen. Ook andere mensen met een kwetsbare gezondheid komen in aanmerking voor de prik.