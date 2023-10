Adema legt kritiek Kamer naast zich neer over standpunt glyfosaat

Ondanks stevige kritiek van de Tweede Kamer blijft landbouwminister Piet Adema bij zijn besluit om zich van stemming te onthouden over verlenging van onkruidverdelger glyfosaat. Vrijdag stemmen de EU-landen daarover. Zowel voor- als tegenstanders van verlenging in de Kamer vinden het niet alleen teleurstellend, maar ook onbegrijpelijk dat Adema geen duidelijke keuze maakt.

Adema betoogde in het Kamerdebat over gewasbescherming dat het kabinet de balans heeft gezocht tussen de zorgen die er leven over gezondheidsschade voor mens en milieu aan de ene kant, en de adviezen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aan de andere kant.

Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat glyfosaat ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson, erkende Adema. Daarom wil het kabinet aanvullend onderzoek. “Als er wetenschappelijk wordt aangetoond dat er een verband is tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat en Parkinson, dan moeten we dat zo snel mogelijk uit de handel halen. Óók in het belang van de boeren.”

Maar vooralsnog houdt het kabinet vast aan de adviezen van het Ctgb en EFSA, waar het kabinet “grote waarde” aan hecht, zei Adema. Na herbeoordeling zijn door het Ctgb geen onaanvaardbare risico’ s voor mens, dier en milieu geconstateerd, zei Adema. Het college heeft recent geconcludeerd dat verlenging mogelijk is.

Voorstanders van verlenging van het gebruik met tien jaar – zoals VVD, CDA, BBB en SGP – vinden dat het kabinet hiermee voldoende in handen heeft om volmondig in te stemmen met die verlenging. Deze voorstanders, een minderheid in de Kamer, snappen dan ook niet waarom Adema kiest voor stemonthouding.

Tegenstanders snappen juist niet dat Adema niet tégen verlenging gaat stemmen, gezien de sterke wetenschappelijke aanwijzingen voor gezondheidsschade.

Adema was niet te vermurwen. “Het is knap dat de minister iedereen in de Kamer ontevreden achterlaat”, zei Laura Bromet (GroenLinks-PvdA).