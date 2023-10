CBR bereidt kort geding voor om intimidatie oud-rijschoolhouder

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft “een kort geding in voorbereiding” in een kwestie die draait om aanhoudende intimidatie van een oud-rijschoolhouder, meldt een woordvoerder. Eerder deze maand zag het CBR zich genoodzaakt een locatie in Enschede enkele dagen dicht te houden vanwege de “aanhoudende incidenten en bedreigingen”. “We willen dat hij onze mensen met rust laat”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold dinsdag tegen de krant Tubantia.

De oud-rijschoolhouder en zijn compagnon zouden met regelmaat de praktijkexamens verstoren, bijvoorbeeld door achtervolgingen, waardoor die moeten worden afgebroken. “Daar hebben kandidaten, rij-opleiders en ook de examinatoren niet alleen veel last van, ze voelen zich ook met regelmaat geïntimideerd”, aldus het CBR eerder.

De laatste weken zouden de acties “in hevigheid” zijn toegenomen, waarop werd besloten tot het tijdelijk sluiten van de locatie. Dit had als gevolg dat meer dan honderd mensen geen praktijkexamen konden doen. Zij mogen dit kosteloos doen op een ander moment en krijgen ook twee gratis rijlessen van het CBR. De theorie-examens gingen wel door, in een afgesloten ruimte. Het CBR schakelde hier extra beveiligers voor in.

De oud-rijschoolhouder wil naar eigen zeggen de misstanden binnen het CBR blootleggen en volgde daarom vanuit journalistiek belang de praktijkexamens. In een kort geding werd eerder dit jaar besloten dat de man moest stoppen met het structureel en onafgebroken volgen of “spotten” van de examenritten, op straffe van een dwangsom van 500 euro per overtreding.