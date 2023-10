CIDI: geen opkomstplicht voor Israëlische reservisten Nederland

Israëlische reservisten die in Nederland wonen en zijn opgeroepen door het leger in hun thuisland, zijn niet verplicht zich te melden. Zolang zij niet meer in Israël zijn ingeschreven, hoeven ze geen gehoor te geven aan de oproep, zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

De Israëlische krijgsmacht liet eerder weten dat zeker 300.000 reservisten zijn opgeroepen vanwege de gevechten met de militante Palestijnse beweging Hamas. Hoeveel Israëliërs die in Nederland wonen en hier werken of studeren zo’n verzoek hebben gehad, kan het CIDI niet zeggen. CIDI-directeur Naomi Mestrum spreekt van “enkele tientallen, hooguit 250”.

Het gaat dan om mensen met een of twee paspoorten die eerder in het leger hebben gezeten. “Zij kunnen voor een jaarlijkse training opgeroepen worden, of in geval van oorlog. Maar dat is dus niet verplicht”, legt Mestrum uit. “Met name mensen met bijzondere posities wat betreft kennis, kunde of rang zijn belangrijk in het leger.” Tot welke leeftijd mensen een oproep kunnen krijgen, verschilt per functie.

Volgens het CIDI hebben een aantal mensen die niet zijn opgeroepen, met name jongeren, besloten om vrijwillig het leger in te gaan. “De impact op de samenleving is zo enorm, er is grote eensgezindheid om te strijden tegen Hamas”, zegt Mestrum. Overigens is het voor deze groep lastig om in Israël te komen, omdat veel luchtvaartmaatschappijen vluchten vanuit Amsterdam naar Tel Aviv hebben geschrapt.