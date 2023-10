CIDI praat politieke partijen bij over situatie Israël

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft de Tweede Kamer dinsdagochtend bijgepraat over de situatie in Israël. Behalve de Kamerleden was ook de ambassadeur van Israël in Nederland, Modi Ephraim, aanwezig bij de bijeenkomst, laat CIDI-directeur Naomi Mestrum weten.

Op het kantoor van de Joodse organisatie werden de partijen geïnformeerd over wat er in Israël gebeurd is en hoe de situatie daar momenteel is. De voorzitter van CIDI is afgelopen nacht teruggekomen uit het land. Ook ging het over de impact van de gebeurtenissen op de Joodse gemeenschap, zowel daar als in Nederland.

Volgens Mestrum ging het ook over de manier waarop de Nederlandse regering hulp zou kunnen bieden. “Ze wilden weten wat zij zouden kunnen doen en wat de Joodse samenleving nodig heeft”, zegt Mestrum. “Daar hebben we met ze over gesproken.”