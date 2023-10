Daniëlle van ’t Schip (55), dochter Willeke Alberti, overleden

Daniëlle van ’t Schip, de dochter van zangeres Willeke Alberti en echtgenote van oud-voetballer John van ’t Schip, is overleden. Het nieuws is dinsdag gedeeld via de Instagrampagina van Van ’t Schip en het management van Alberti bevestigt het. Van ’t Schip was 55 jaar oud.

Van ’t Schip was al langere tijd ziek. In De Telegraaf vertelde ze eerder dat er in april 2022 uitgezaaide endeldarmkanker bij haar was geconstateerd. Van ’t Schip was bekend als schrijfster van spirituele boeken.

Alberti kreeg dochter Daniëlle samen met haar eerste echtgenoot, basgitarist Joop Oonk. Met oud-voetballer John van ’t Schip kreeg Daniëlle twee kinderen, Estelle en Davey.