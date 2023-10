Eerste Kamer stemt in met invoering bindend correctief referendum

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de invoering van een bindend correctief referendum. Van de aanwezige senatoren stemden 45 voor en 22 tegen het wetsvoorstel van de SP. Eerder al ging de Tweede Kamer ermee akkoord.

Het groene licht in de senaat betekent nog niet dat het referendum er komt. Omdat het een wijziging van de grondwet betreft, is een twee derde meerderheid nodig in beide Kamers. Of die er is, zal blijken na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Dan zal er in beide Kamers opnieuw over gestemd worden.

In een bindend correctief referendum kunnen kiezers wetten die al zijn aangenomen alsnog verwerpen. Vier keer eerder sneuvelden wetsvoorstellen tot een bindend correctief referendum, de laatste in juli vorig jaar. Tussen 1996 en 2017 sneuvelden er al drie.

Bij de stemming van dinsdag stemden zowel linkse als rechtse partijen voor. Met de steun daarbij opgeteld van de BBB, met zestien zetels de grootste, was er al sprake van een ruime meerderheid. Een twee derde meerderheid (nodig dus bij de volgende stemming in de senaat) was er niet, maar dat had er mogelijk mee te maken dat niet alle 75 senatoren aanwezig waren.

Ook in de Tweede Kamer lijkt het voorstel kans te gaan maken. In de peilingen doen partijen die voorstander zijn van invoering van het referendum goede zaken. Met nog ruim zes weken te gaan tot verkiezingen is het nog wel onduidelijk hoe het electoraat zich gaat bewegen.