Nicol Kremers krijgt 80 uur taakstraf vanwege weigeren bloedproef

Nicol Kremers is door de politierechter veroordeeld tot tachtig uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat zij geen bloedproef wilde doen nadat ze door de politie werd aangehouden. Ze was toen onder invloed van alcohol en drugs gaf aan op de vlucht te zijn voor realityster Peter Gillis, tegen wie ze later aangifte deed wegens mishandeling.

Kremers werd in maart dit jaar aangehouden, nadat ze tegen een vangrail was aangereden. Uit een blaastest en speekseltest bleek dat ze alcohol en drugs had gebruikt. Het OM sprak van een “levensgevaarlijke dodemansrit”. Ze weigerde een bloedproef af te laten nemen. “De bloedtest deed me terugdenken aan mishandelingen”, vertelde ze in de rechtbank in Breda. Ze verklaarde dat ze in het afgelopen jaar “al te veel pijn heeft gehad” en nog liever overreden zou worden door een auto dan een naald in haar lichaam te krijgen.

Volgens haar advocaat SĂ©bas Diekstra had Nicol geen andere keus vanwege psychische overmacht. Het bloedprikken zou haar “herinneren aan momenten dat ze haar eigen bloed van de grond of lakens moest schrobben”. De politierechter oordeelde dinsdag niet dat er sprake was van overmacht. Hij legde haar een taakstraf op van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het stel dat bekend werd door de realityserie Massa is Kassa van SBS6 ging in februari uit elkaar. Het OM verdenkt Gillis ervan dat hij zijn ex onder meer in haar rug en neus zou hebben gebeten. De inhoudelijke behandeling van die zaak zou eerst eind augustus plaatsvinden, maar is verschoven omdat Kremers later alsnog besloot aangifte te doen.

Kremers deed afgelopen donderdag opnieuw aangifte tegen haar ex-partner. Ze zegt dat ze onder dwang van hem een vaststellingsovereenkomst heeft moeten ondertekenen. Gillis ontkent dat. Hij eiste eind september dat zijn ex hem miljoenen euro’s betaalt, omdat zij afspraken in de overeenkomst zou hebben geschonden. De rechter besloot dat hij voor 104.000 euro beslag mocht leggen op onder meer de privĂ©rekeningen van Kremers.