Israëliërs op Schiphol: we gaan vechten voor ons land

Ze waren onderweg terug vanuit Costa Rica toen Hamas hun land aanviel en zaten twee dagen vast in Amsterdam omdat ze geen vlucht konden krijgen naar Israël. Dinsdagmiddag vertrekt het jonge Israëlische stel, dat anoniem wil blijven, vanaf Schiphol naar Tel Aviv. Bij thuiskomst gaan ze terug het leger in. Ze zijn strijdvaardig. “De situatie is angstig, maar we moeten ons verdedigen en we moeten sterk zijn”, zegt de 21-jarige vrouw.

“De situatie is vreselijk in ons thuisland”, vertelt haar 25-jarige vriend. “Mijn familie leeft dicht bij de grens. Ze zijn oké, maar we hebben vrienden verloren.” Hij is vastbesloten voor zijn land te strijden. “We gaan niet afwachten, we gaan vechten tegen ze. Als ze dit horen, laat dan weten dat we eraan komen en klaar zijn voor ze”, zegt de man.

“We zijn een vreedzaam volk en we willen dit niet”, gaat hij verder. “Maar als iemand jouw land binnendringt en vrouwen en baby’s meeneemt, zonder reden en midden in een vakantie, dan laat Hamas zijn echte gezicht zien aan de wereld. In Gaza zijn ook goede mensen, maar de terroristische organisaties hebben er de controle. Dat moet veranderen en dat moeten we stoppen.”

Hij zegt niet bang te zijn. “Het enge deel is al gebeurd. Ze zijn al in onze huizen geweest en ze hebben onze vrouwen en baby’s al meegenomen. We zijn dus niet meer bang. We moeten de vrede terugbrengen in het gebied en verantwoordelijkheid nemen voor ons thuisland. Want niemand zal dat voor ons doen.”

De twee erkennen dat ze zich het einde van hun vakantie anders hadden voorgesteld. “Costa Rica is prachtig en mensen vanuit de hele wereld hebben hun steun aan ons betuigd. Nu is het tijd om terug naar huis te gaan.”