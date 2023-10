Kamer laaiend op ‘laffe’ landbouwminister Adema

GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en D66 zijn laaiend op demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij “schoffeert” de Tweede Kamer door de wens van de Kamer naast zich neer te leggen. Die wil dat het kabinet vrijdag in de Europese Unie tegen een verlenging van het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat stemt. Adema heeft dinsdag laten weten dat het kabinet zich van stemming gaat onthouden.

“We kunnen dit niet over onze kant laten gaan”, fulmineerde Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) in het Kamerdebat over gewasbeschermingsmiddelen. PvdD-Kamerlid Eva Akerboom riep de minister “nog één keer op” om tegen de verlenging te stemmen. “We moeten constateren dat we een minister zonder lef hebben. Dit is hét moment om tegen te stemmen.”

Tjeerd de Groot (D66) snapt er niets van dat de minister zich niet tegen de verlenging gaat uitspreken, mede gezien de aanwijzingen dat glyfosaat ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. “Er is inderdaad geen bewijs, omdat er geen onderzoek naar is gedaan”, zei De Groot op de kritiek van CDA, VVD, SGP, BBB en SGP dat het aan hard bewijs ontbreekt.

Deze vier fracties – die voor verlenging van het gebruik zijn – vinden dat de Kamer zich niet moet bemoeien met de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. De Kamer moet vertrouwen op adviezen van instellingen die daarvoor in het leven zijn geroepen, zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), vinden zij.

“Onderbuikgevoelens” en “vermoedens” zijn slechte raadgevers, zei CDA-Kamerlid Eline Vedder. Deze instellingen zien geen “kritieke zorgpunten”, schreef Adema eerder dinsdag aan de Kamer.

Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas hebben boeren glyfosaat “gewoon nodig”. Een verbod daarop kan volgens haar “desastreuze gevolgen” hebben voor onder meer de voedselzekerheid.