KLM gevraagd om repatriëringsvlucht, nog geen besluit genomen

KLM heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek gekregen voor een repatriëringsvlucht om mensen terug te halen uit Israël. “We zijn nu aan het beoordelen of dat kan en of we dat verantwoord kunnen doen”, zegt een woordvoerster.

“Wij snappen heel goed dat mensen naar huis willen en dat de overheid dit doet”, vervolgt ze. De zegsvrouw kon nog niet zeggen wanneer hierover een besluit wordt genomen. Of het mogelijk om meerdere vluchten gaat, kon zij ook nog niet aangeven.

Transavia heeft vooralsnog geen verzoek gekregen voor een repatriëringsvlucht. “Als zo’n verzoek wel komt, zullen we dat op dat moment moeten beoordelen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat we niet naar Israël vliegen”, laat een woordvoerder weten. Transavia, KLM en easyJet hebben sinds de gevechten tussen Israël en de Palestijnse militante groep Hamas vluchten geschrapt naar Tel Aviv en blijven dit voorlopig doen.