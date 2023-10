Man die ‘vermoedelijk’ in contact stond met Leijdekkers opgepakt

De politie heeft een 46-jarige man in Eindhoven aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. De verdachte stond volgens de politie vermoedelijk in contact met de gezochte Jos Leijdekkers, die door justitie wordt gezien als een hoofdrolspeler in de drugshandel in Nederland en BelgiĆ«. “Zijn mogelijke criminele relaties hebben de volste aandacht van politie en justitie.”

De man kwam in beeld bij de politie op basis van de onderschepte cryptocommunicatie via Sky ECC.

Een arrestatieteam van de politie hield de verdachte dinsdagochtend vroeg aan in zijn woning. Ook is een loods in Nuenen doorzocht. “Bij de zoekingen zijn vier (crypto)telefoons in beslag genomen en drie dure horloges. Die worden nog op echtheid onderzocht”, aldus de politie.

De politie is al een tijd op zoek naar Leijdekkers, die de bijnaam Bolle Jos heeft. Hij staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst. Er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.