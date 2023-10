Meer verkeersovertredingen in periode mei tot en met augustus

In de periode mei tot en met augustus zijn 3.139.438 verkeersovertredingen vastgesteld. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het aantal daarmee 6,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen ging het om 2.937.812 boetes. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de weg, aldus het ministerie.

De meeste boetes, ruim 2,5 miljoen, zijn opgelegd wegens te snel rijden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna 2,4 miljoen. De meeste verkeersovertredingen zijn vastgesteld met behulp van digitale hulpmiddelen, zoals camera’s of een flitspaal.

Het aantal snelheidsovertredingen geconstateerd met een flitspaal lag op bijna 1,3 miljoen, ruim 17 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Volgens het ministerie is de inzet van zogenoemde flexflitsers, ofwel verplaatsbare flitspalen, de achterliggende reden. Deze worden sinds november 2022 ingezet, inmiddels zijn er bijna dertig in heel het land.

Bij trajectcontroles zijn bijna 729.000 boetes uitgedeeld, 7,4 procent minder dan een jaar eerder. Vorig jaar was in dezelfde periode ook al sprake van een daling, met name op provinciale N-wegen. Het ministerie denkt dat het komt doordat bestuurders zich beter houden aan de maximumsnelheid nu de controles al een tijdje plaatsvinden.

Ook is een stijging te zien in het aantal boetes voor niet-handsfree telefoongebruik. Vorig jaar werden 66.150 mensen betrapt die een telefoon vasthielden achter het stuur, dit jaar was dat een derde meer (72.609). Sinds 1 juli 2019 is telefoongebruik ook op de fiets verboden.