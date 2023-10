Minister Dijkgraaf: onderwijsstage vaak onbetaald, moet anders

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vindt het “zorgelijk” dat hbo-stagiairs in het onderwijs – en ook de zorg – meestal geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Dit blijkt uit een onderzoek dat zijn ministerie heeft laten uitvoeren. Als het gaat om stagevergoedingen voor studenten roept hij “sociale partners van alle sectoren” op ervoor te zorgen dit goed te regelen.

“Zeker in een tijd met grote personeelstekorten horen alle onderwijsstagiairs gewaardeerd te worden En ook in de zorg is er ruimte voor verbetering als het gaat om stagevergoedingen”, aldus de minister.

Eerder dit jaar liet Dijkgraaf al weten scherp te gaan toezien op de juiste toekenning van stagevergoedingen voor mbo-studenten. Werkgevers en bonden maakten hierover afspraken. Komen die niet goed uit de verf dan zal de minister ingrijpen met wet- en regelgeving, zo waarschuwde hij.

Nu wil Dijkgraaf op dezelfde manier kijken “hoe we daar voor het hoger onderwijs aan kunnen werken. Sociale partners kunnen hierover cao-afspraken maken.” De minister gaat in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verder jaarlijks in kaart brengen hoe stagevergoedingen voor mbo-, hbo- en wo-studenten in cao’s terechtkomen.

Uit de studie onder hbo-studenten, die Dijkgraaf dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat maar één op de vijf onderwijsstudenten een stagevergoeding ontvangt. Kijkend naar alle studies samen ontvangt wel een meerderheid van de studenten een vergoeding, van gemiddeld 342 euro per maand.